„Weihnachten im Schuhkarton“ läuft wieder an

Foto: evvgd

Der Evangelische Verein Schwäbisch Gmünd sammelt ab sofort wieder Päckchen und Spenden für Kinder und Jugendliche in Osteuropa. Im Schuhkarton sollen neben Puppe oder Ball vor allem Dinge des Alltagsbedarfs Platz finden.

Dienstag, 10. Oktober 2023

Sarah Fleischer

32 Sekunden Lesedauer



Wer mitschenken möchte, dekoriert einen Schuhkarton mit Geschenkpapier und füllt ihn mit neuen Geschenken.







Was für Geschenke geeignet sind, die genauen Teilnahmebedingungen und ein Spendenkonto finden Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Auch in diesem Jahr lädt der Evangelische Verein wieder unter dem Motto „Weihnachten im Schuhkarton“ ein, früh an Weihnachten zu denken, damit im Dezember Kinder in der Ukraine und anderen osteuropäischen Ländern ein Weihnachtspäckchen erhalten. Viele der Empfängerinnen und Empfänger zwischen zwei und 14 Jahren wachsen unter schwierigen Bedingungen auf und haben noch nie ein Weihnachtsgeschenk erhalten oder die Weihnachtsbotschaft gehört.

