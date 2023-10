17 neue Pflegefachkräfte am Stauferklinikum

An der Gesundheits– und Pflegeschule des Stauferklinikums haben 17 Absolventen die Abschlussprüfung gemeistert. 16 von ihnen bleiben der Klinik als Fachkräfte erhalten.

Es war der erste Kurs, der die Ausbildung in der generalistischen Ausbildung abschloss.







Was eine generalistische Pflegeausbildung ist und wie die Absolventinnen und Absolventen heißen, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.









Am Stauferklinikum haben 17 Schülerinnen und Schüler ihre Pflegeausbildung an der Gesundheits– und Pflegeschule erfolgreich abgeschlossen. Vertreter der Klinik beglückwünschten alle Absolventen zum erfolgreichen Examen und wünschten einen guten Start in einen zukunftsweisenden Beruf.

