Gewichtheben: Zweitliga-​Kader des SGV Böbingen wird größer und jünger

Foto: bri

Unterschätzen wird den SGV Böbingen, der in der Vorsaison als Aufsteiger seine Staffel gewann, in der 2. Bundesliga der Gewichtheber wohl niemand mehr. Einen Erwartungsdruck sieht Trainer Karsten Kluge nicht – und geht zuversichtlich ins Auftakt-​Duell der Saison 2023/​24 mit dem KC Lech am Samstag (20 Uhr) in der SGV-​Halle.

Mittwoch, 11. Oktober 2023

Benjamin Richter

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Die lange Sommerpause der Gewichtheber neigt sich ihrem Ende zu. Am Samstag (20 Uhr) wird es in der 2. Bundesliga auch für den SGV Böbingen wieder ernst, wenn der KC Lech aus Augsburg im Remstal gastiert.

Als Aufsteiger war den Böbingern in der vergangenen Saison weit mehr als der Klassenerhalt gelungen: Auf Anhieb waren sie Meister der Staffel B geworden und dafür mit der Teilnahme an der Aufstiegsrelegation belohnt worden.

In der zweiten Saison als Zweitligist sind die Karten nun wieder neu gemischt – und wie: In Staffel C, der die Böbinger diesmal zugeordnet wurden, ist der KC Lech das einzige Team, mit dem man sich in der Vorsaison schon einen Wettkampf lieferte.

„Diese Staffel bildet die Region besser ab“, weist SGV-​Trainer Karsten Kluge darauf hin, dass sich die Konkurrenz nun fast ausschließlich aus Baden-​Württemberg und dem angrenzenden Bezirk Schwaben rekrutiert. Eine längere Auswärtsfahrt steht den Böbingern nur im Februar, am letzten Wettkampftag, zum SuS Dortmund Derne bevor.





Wie Karsten Kluge die Siegchancen des SGV Böbingen gegen den KC Lech einschätzt und welche Neuzugänge die Böbinger Mannschaft in der nun beginnenden Saison verstärken, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 12. Oktober. Die ganze Ausgabe gibt es auch digital im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



221 Aufrufe

250 Wörter

53 Minuten Online



Beitrag teilen