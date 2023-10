Gmünder schreibt Buch über die Herzogin Maria Augusta

Der Gmünder Herbert Fiedler hat sich an ein Buch über die Herzogin Maria Augusta zu Württemberg und Teck gewagt. Er zeichnet das Bild einer facettenreichen Frau.

Mittwoch, 11. Oktober 2023

Jürgen Widmer

Wie er auf die Spur der Herzogin geriet, was ihn an ihr interessierte und warum er eine besondere literarische Form wählte, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Sie galt als ebenso klug wie schön, so machtbewusst wie aufbrausend. Die württembergische Herzogin Augusta Maria zu Württemberg und Teck, geborene von Turn und Taxis (1706 – 1756). Die Mutter von Carl Eugen spielt in der Geschichtsschreibung meist nur eine Nebenrolle.Für Fiedler war genau dies der Grund, genauer hinzusehen. Wobei aufmerksam wurde er auf die Herzogin wegen ihres Mädchennamens. Als ehemaliger Volontär bei der Mittelbayerischen Presse in Regensburg war der Name derer von Thurn und Taxis natürlich geläufig.

