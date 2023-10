Schüler aus Italien zu Gast in Gmünd

Foto: svgd

Schon seit vielen Jahrzehnten ist Faenza die italienische Partnerstadt Schwäbisch Gmünds. Daraus entstanden auch zahlreiche schulische Austauschprogramme. Aktuell ist wieder eine Klasse aus Faenza zu Besuch in Gmünd.

Mittwoch, 11. Oktober 2023

Sarah Fleischer

22 Sekunden Lesedauer



Gmünds Erster Bürgermeister Christian Baron hat am Montag 16 italienische Schülerinnen und Schüler vom Istituto Oriani aus Faenza im Refektorium des Kulturzentrums Prediger begrüßt. Noch bis Samstag, 14. Oktober, nehmen die Mädchen und Jungen an einem Austausch mit dem Hans-​Baldung-​Gymnasium teil. Für die kommenden Tage sind unter anderem ein gemeinsamer Schultag in Heubach und ein Workshop im Schattentheatermuseum geplant.

