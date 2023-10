TV Herlikofen/​SG Bettringen: Aufstiegsmannschaft trägt sich in das Silberne Buch des Sports ein

Foto: Astavi

Die Turnerinnen des TV Herlikofen und der SG Bettringen haben sich mit 24 Tabellenpunkten die Meisterschaft in der Bezirksliga-​Staffel IV gesichert und sind in die Landesliga aufgestiegen. Damit haben sie sich einen Empfang im Gmünder Rathaus verdient und sich in das Silberne Buch des Sports der Stadt Schwäbisch Gmünd eingetragen.

Oberbürgermeister Richard Arnold begrüßte die erfolgreichen Turnerinnen und ihre beiden Trainerinnen Sarah Schäfer und Bettina Riedel und lobte die gezeigten Leistungen sowie den Teamgeist bei den Wettkämpfen, um den ersten Platz zu belegen und unangefochten in die Landesliga aufzusteigen.





