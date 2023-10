180.000 Euro für Schattentheater-​Festival 2024 in Gmünd

Im Oktober 2024 findet das 13. Internationale Schattentheater-​Festival in Schwäbisch Gmünd statt. Die Stadtverwaltung will dafür in den Haushalt 2024 Ausgaben von 180.000 Euro einstellen. Am 25. Oktober entscheidet der Gemeinderat, die Zustimmung gilt als sicher.

Der Leiter des Kulturbüros, Ralph Häcker, der den Beschluss-​entwurf am Mittwoch im Verwaltungs– und Eigenbetriebsausschuss vorstellte, ließ zunächst das Festival 2022 Revue passieren.

Im Oktober vergangenen Jahres gastierten 14 Ensembles und Einzelkünstler aus sechs Ländern in Gmünd und zeigten 20 Produktionen und 33 Aufführungen. Diese sahen sich über 5000 Besucherinnen und Besucher an; auch das Schattentheater-​Museum „Schattenreich“ im Mohrengäßle sei gut angenommen worden.

Die langjährige Leiterin des Schattentheater-​Festivals, Sybille Hirzel, war am 8. Februar dieses Jahres völlig unerwartet verstorben. Inzwischen ist mit Iris Meinhardt eine Nachfolgerin gefunden.

Die bislang an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart tätige Regisseurin und Figurenspielerin stellte sich dem Gremium vor. Geboren ist sie 1977 in Mutlangen, aufgewachsen in Lindach. Der Wechsel in die leitende Position beim Schattentheater-​Festival ist somit für sie auch eine Rückkehr zu den Wurzeln.

Ihr sei bewusst, dass sie in große Fußstapfen trete, sagte Meinhardt – sie freue sich aber darauf, sich eingehender mit der Welt des Schattentheaters auseinanderzusetzen.





