Heubacher HV: Start in die Bezirksliga

Foto: Heubacher HV

Großes Verletzungspech hat dazu geführt, dass der Heubacher Handballverein in sieben Bezirksliga-​Jahren nie so richtig sein Potenzial entfalten konnte. Das Rosenstein-​Team möchte mit einem neu aufgestellten Trainerteam erneut die Klasse halten.

Donnerstag, 12. Oktober 2023

Alex Vogt

Als letztes Team im Bezirk steigt der Heubacher HV am kommenden Sonntag, 15 Uhr, auswärts beim TV Steinheim II in die neue Runde der Bezirksliga Stauferland ein. Da drei Leistungsträger erst Anfang Oktober wieder einstiegen, wartet nun ein knackiges Programm mit nur zwei spielfreien Wochenenden bis Ende April. Weshalb Martin Werner auch nicht ausschließt, mit seinem neuen Trainerpartner Jonas Schmidinger selbst ins Geschehen einzugreifen.





Was sich beim Heubacher HV personell getan hat und mit welchen Zielen es in die neue Spielzeit geht, lesen Sie in der Saisonvorschau von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 12. Oktober.



