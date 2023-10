Jan Waibel: Bundesendlauf in Kerpen steht an

Foto: Waibel

Jan Waibel ist beim Finale des höchstausgeschriebenen ADAC-​Kart-​Masters an den Start gegangen. Der Kartfahrer aus Schwäbisch Gmünd war dabei in einige Kollisionen involviert.

Donnerstag, 12. Oktober 2023

Alex Vogt

44 Sekunden Lesedauer



Dieses Rennsport-​Wochenende ist aufregend und ereignisreich zugleich gewesen. Dabei hatte Kartfahrer Jan Waibel am Ende das Glück nicht auf seiner Seite.

In der Quali-​Gruppe II sprang für den Gmünder zunächst Platz 13 heraus. In der Quali-​Gesamtwertung landete er dadurch auf Position 26 von 38 Fahrern.

Das erste Rennen hatte es in sich. Nach dem Start und der ersten Spitzkehre gab es eine Kollision, in die Waibel involviert war. Er konnte zwar weiterfahren, fiel jedoch auf den letzten Platz zurück. Danach gelang es dem Gmünder, sich von Platz 36 auf Platz 24 vorzukämpfen. Das war jedoch noch nicht alles. In der letzten Runde sprang ihm die Kette runter und er fiel doch noch aus.

Der nächste und gleichzeitig letzte Lauf dieses Jahr für Jan Waibel ist der Bundesendlauf in Kerpen, der am kommenden Wochenende stattfinden wird.







