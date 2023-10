Sanierung des Hauptgebäudes in Gotteszell abgeschlossen

Foto: fleisa

Was lange währt, wird endlich gut: Am Donnerstag fand die Übergabe des sanierten Hauptgebäudes und Kreuzgangs in der Justizvollzugsanstalt Gotteszell in Schwäbisch Gmünd statt. Immer wieder war man bei dem Projekt auf Schwierigkeiten gestoßen.

Donnerstag, 12. Oktober 2023

Sarah Fleischer

33 Sekunden Lesedauer







Welche Komplikationen es gab und wie das sanierte Hauptgebäude konzipiert ist, erfahren Sie in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Fünf Jahre hatten die Baumaßnahmen gedauert und das Land rund 17 Millionen Euro gekostet, doch nun ist die Sanierung abgeschlossen. Das Ergebnis sei „nicht nur funktional, sondern richtig schön“, so Dr. Stefan Horrer, Leiter des Amts Schwäbisch Gmünd des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-​Württemberg, in seiner Ansprache. „Man merkt, wie viel Herzblut da hineingeflossen ist.“ Schließlich handele es sich bei Gotteszell um ein denkmalgeschütztes Gebäude – was besondere Sorgfalt bei Planung und Ausführung der Sanierung erforderte.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



369 Aufrufe

132 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen