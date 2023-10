Welt-​Osteoporosetag: Aufklärung und Prävention sind entscheidend

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist Osteoporose weltweit gesehen eine der zehn wichtigsten Krankheiten. Deshalb ist es wichtig, auf die Erkrankung, ihre Folgen und auch auf Vorbeugung und ihre Behandlung einzugehen. Anlass dazu ist der Welt-​Osteoporosetag, der jährlich am 20. Oktober begangen wird.

Im aktuellen Jahr gibt es im Raum Schwäbisch Gmünd zwei Gelegenheiten, sich über diese tückische Erkrankung zu informieren: Einerseits organisiert der Kreislandfrauenverband Schwäbisch Gmünd zusammen mit der Osteoporose Selbsthilfegruppe Ostalb (OSO) am Samstag, 14. Oktober, einen Begegnungs– und Informationstag in Degenfeld. Und andererseits bietet die OSO am Samstag, 21. Oktober, eine Fahrt zum Osteoporose-​Patienten-​Kongress in der Fellbacher Schwabenlandhalle an.





Lohnenswert ist die Teilnahme an einer der beiden Veranstaltungen allemal. Wie der Schwäbisch Gmünder Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Dr. Jürgen Wacker, erläutert, gibt es eine Menge Neuigkeiten zum Thema. Denn die Leitlinien zur Diagnostik und Therapie der Krankheit sind ganz neu gefasst worden. Laut Dr. Wacker hat sich dabei einiges geändert: „Ein größerer Fokus liegt nun auf dem Thema Prävention“, sagt der Schwäbisch Gmünder Facharzt. Früher habe zudem das Patientenalter stärker im Fokus gestanden. Die neu gefassten Richtlinien umfassen nun 39 Risikofaktoren, die Frauen und Männer gleichermaßen betreffen.







Weitere Informationen zu den Veranstaltungen in Degenfeld und Fellbach finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



