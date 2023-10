30 Jahre Musikschule Schwäbisch Gmünd

Foto: privat

Der Verein der Freunde und Förderer der Städtischen Musikschule Schwäbisch Gmünd feiert seinen 30 Geburtstag. Er darf auf ein gelungenes Engagement zurückblicken.

Freitag, 13. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Welche das sind und was die Musikschule und der Förderverein alles leisten, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



30 Jahre Unterstützung der Städtischen Musikschule. 30 Jahre Engagement in der Ausbildung der musizierenden Jugend in Schwäbisch Gmünd. 30 Instrumente die der Verein in dieser Zeit für die Städtische Musikschule angeschafft hat. Robert Abzieher, der Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer der Städtischen Musikschule Schwäbisch Gmünd stellt voller Stolz die Leistungen des Vereins vor.

