DJK Gmünd empfängt TV Waldgirmes

Foto: Astavi

Nach der 1:3-Niederlage beim VfB Ulm empfangen die Volleyballerinnen der DJK Gmünd in der 3. Bundesliga Süd am Samstag, 19 Uhr, in der Römersporthalle in Straßdorf den Zweitliga-​Absteiger TV Waldgirmes.

Freitag, 13. Oktober 2023

Alex Vogt

Gleich beim Montagstraining haben die Spielerinnen der DJK Gmünd die Partie beim VfB Ulm aufgearbeitet. Vor allem im dritten und vierten Abschnitt hat die Vorstellung laut Trainer Christian Hohmann nicht gepasst. Seiner Mannschaft hatten 80 Prozent gereicht, um den ersten Satz zu gewinnen. Als die Ulmerinnen nach und nach ihre Fehlerquote minimierten, schaffte es die DJK nicht, den Schalter umzulegen und hochzufahren.

Für die Begegnung am Samstag fordert DJK-​Coach Christian Hohmann, „dass wir unseren Faden wieder finden. Wir hatten in Ulm die Kontrolle bei den gegnerischen Aufschlägen verloren.“ Gegen den TV Waldgirmes, Absteiger aus der 2. Bundesliga, soll sich die DJK wieder von ihrer Wettkampfseite zeigen, stabil sein und so agieren, wie sie es im Training immer wieder unter Beweis stellt.





