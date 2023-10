Ende der Alois-​Saison in Gmünd

Den gesamten Sommer über haben Musiker der Stadtkapelle die Gmünder Hymne jeden Samstag um 11 Uhr aus dem Turmfenster des Johannisturms geblasen. Nun endet die Saison.

Freitag, 13. Oktober 2023

Thorsten Vaas

An insgesamt 23 Samstagen erklang der Alois, bei den Jahrgangsfesten sogar zweimal. Diese liebgewonnene Tradition erklingt am Samstag, 14. Oktober, um 11 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr. Wie immer zum Saisonende wird der Alois dabei aus allen vier Fenstern des Johannisturms von 12 Musikerinnen und Musikern der Stadtkapelle gespielt, damit die Hymne in der gesamten Gmünder Innenstadt gut zu hören ist. Die Stadtkapelle freut sich dabei über viele Zuhörer und natürlich über den Applaus am Ende der dritten Strophe.Im Mai des nächsten Jahres startet dann die Alois Saison wieder. Organisiert wurde das Alois-​Spielen in diesem Jahr durch Andreas Kittel, dem ehemaligen Stadtkapellmeister.

