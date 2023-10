HGV-​Mitglieder wünschen mehr Licht im Buhlgäßle

Trotz Kaufzurückhaltung der Kunden sieht der HGV-​Vorsitzende Christof Morawitz Licht am Ende des Tunnels. Im Buhlgäßle sei es allerdings im Winter zu dunkel, wurde auf der HGV-​Jahresversammlung moniert. Oberbürgermeister Richard Arnold versprach, auf diesen Wunsch einzugehen.

Freitag, 13. Oktober 2023

Franz Graser

Christof Morawitz, der Vorsitzende des Handels– und Gewerbevereins, beklagte eingangs „bescheidene“ Zeiten wegen der Kaufzurückhaltung der Kundinnen und Kunden. Morawitz sah jedoch auch erste Lichtblicke: So sei festzustellen, dass die Bauwirtschaft wieder etwas Fahrt gewinne, und viele Konsumenten hätten nun auch dank des Inflationsausgleichs wieder Einkommenszuwächse zu verzeichnen. Der HGV-​Vormann zeigte sich daher zuversichtlich, dass die „Bodenbildung“ bald erreicht sei.





Oberbürgermeister Richard Arnold dankte dem Verein für sein Engagement. Der OB stellte dem Verein sein Konzept für die für 2024 geplante Mini-​Gartenschau unter dem Motto „Rendezvous in Schwäbisch Gmünd“ vor. Dieser „blühende Rundgang“ werde im kommenden Jahr viele Gäste bringen. „Es gibt 100 Gründe , es nicht zu machen“, sagte Arnold: „Aber es ist mir egal. Wir brauchen es. Wir brauchen Leute in der Stadt. Wir brauchen etwas, was die Menschen berührt.“





Im Dialog mit den HGV-​Mitgliedern wurde der Wunsch geäußert, die Beleuchtung im Buhlgäßle zu verbessern. Arnold erläuterte, dass sich das Lichtkonzept der Stadt an französischen Vorbildern orientiere. Der OB sagte zu, diese Anregung mitzunehmen.





Einen ausführlichen Bericht zur HGV-​Hauptversammlung lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



