„Preis des Präsidenten“ für Schwäbisch Gmünd und Faenza

Foto: svgd

Die Stadt Schwäbisch Gmünd wurde mit dem „Preis der Präsidenten“ ausgezeichnet für vorbildliche kommunale Zusammenarbeit mit der italienischen Partnerstadt Faenza.

Freitag, 13. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Der „Preis der Präsidenten“ würdigt besonders innovative Partnerschaften und Projekte zwischen italienischen und deutschen Kommunen, die den europäischen Gedanken stärken und bürgerschaftliches Engagement zugunsten des Gemeinwohls fördern.







Die Stadt Schwäbisch Gmünd wurde im September zusammen mit ihrer italienischen Partnerstadt Faenza mit dem „Preis der Präsidenten für die kommunale Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Italien“ ausgezeichnet. Diese Ehrung wurde von Bundespräsident Frank-​Walter Steinmeier und dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella in Syrakus in Sizilien überreicht. Für Schwäbisch Gmünd hat der Erste Bürgermeister Christian Baron den Preis entgegengenommen.

