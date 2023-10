TSB Gmünd: Heimspiel gegen Herrenberg

Der Handball-​Oberligist TSB Gmünd bittet an diesem Freitag um 19.30 Uhr in der Gmünder Großsporthalle die ebenfalls noch punktlose SG H2Ku Herrenberg zum Kellerduell. In der schwierigsten Phase seit vielen Jahren beschwören Verein, Mannschaft und Trainer den bedingungslosen Zusammenhalt.

Freitag, 13. Oktober 2023

Alex Vogt

Gegen Herrenberg soll nun der ersehnte erste Saisonsieg her: „Das ist schon lange überfällig, nun haben wir die große Chance dazu. Dafür gilt es konstant zu spielen und das nötige Glück zu erzwingen“, sagt Stettner.







Welches besondere Wiedersehen in diesem Kellerduell in den Hintergrund rückt und mit welchem Personal der TSB Gmünd in dieses Heimspiel gehen wird, lesen Sie im Vorbericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 13. Oktober.



Wieder einmal war es eine ziemlich kurze und schlaflose Nacht, die Michael Stettner von Sonntag auf Montag verbrachte. Die sportliche Talfahrt des TSB Gmünd hatte sich auch beim TSV Weinsberg fortgesetzt. Nach vier Niederlagen aus vier Spielen könnte die sportliche Lage für den Letzten der Vorrundengruppe A nicht prekärer sein. Das ist auch für den TSB-​Trainer eine spezielle, weil neue Erfahrung.

