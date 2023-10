Wissen: Telefonberatung von Augenärzten

Foto: _​Lisa Spreckelmeyer_pixelio.de

Anlässlich der bundesweiten Infokampagne „Woche des Sehens“ beraten Augenärzte Leserinnen und Leser am 13. Oktober am Telefon.

Freitag, 13. Oktober 2023

Sarah Fleischer

31 Sekunden Lesedauer



Bei Augenkrankheiten gilt: Eine frühe Therapie verhindert oft den Verlust des Sehens. Augenärzte bieten bei einer Telefonaktion am Freitag, 13. Oktober von 14 bis 16 Uhr telefonische Beratung. Diese ist Teil der Aufklärungskampagne „Woche des Sehens“ (woche​-des​-sehens​.de) vom 8. bis 15. Oktober, in der Infoveranstaltungen geplant sind. Getragen wird sie von der Christoffel-Blindenmission,dem Deutschen Blinden– und Sehbehindertenverband, dem Berufsverband der Augenärzte, dem Deut– schen Komitee zur Verhütung von Blindheit, der Deutsche Ophthalmologischen Gesellschaft, dem Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf sowie Pro Retina Deutschland.









Eine Lister der Medizinerinnen und Mediziner sowie die Telefonnummern finden Sie am Freitag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



219 Aufrufe

125 Wörter

41 Minuten Online



Beitrag teilen