Beilage „Wochenende“: Ein kleiner Vogel kommt groß raus

Foto: Helmut Bernert

Manche Leute gehen die Wände hoch, wenn sie Stress haben. Der Waldbaumläufer auf dem Titelfoto der aktuellen Wochenendbeilage rennt dagegen ganz selbstverständlich die Baumstämme rauf und runter. Ein kleiner Vogel, der nur schwer zu entdecken ist und dennoch erstaunliche Dinge kann. In der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung finden sich auch wieder erstaunliche Geschichten.

Samstag, 14. Oktober 2023

Franz Graser

53 Sekunden Lesedauer







Ums Lesen geht es in der Reportage der aktuellen Ausgabe. Unser Reporter hat den Bücherflohmarkt besucht, der im Rahmen der Schwäbisch Gmünder Literaturtage stattfand. Die Bandbreite reichte von Klassikern wie Homer bis zu moderner, oft auch als trivial gescholtener Literatur. Bei dieser Gelegenheit zeigte sich auch, dass Leseratten auch gerne die Katze im Sack kaufen: Überraschungstüten, in denen bis zu fünf Bücher enthalten waren, verkauften sich wie warme Semmeln.





Darüber hinaus bietet die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung Wissenswertes und Interessantes, Buntes aus dem Vereinsleben und dem kirchlichen Bereich sowie viel Rätselspaß.





Ein erstaunliches Naturwunder ist zum Beispiel das Wental, das wir in dieser Ausgabe als Schauort vorstellen. In dem Tal am Rande des Ostalbkreises werden die gigantischen geologischen Verwerfungen sichtbar, die sich seit der Jurazeit vor 150 Millionen Jahren in der Region abgespielt haben. Außerdem verknüpfen sich viele Sagen und Erzählungen mit den charakteristischen Felsformationen. Ein Lesebuch der Erdgeschichte.

