Volleyball: DJK Gmünd unterliegt Waldgirmes deutlich mit 0:3

Foto: Astavi

Die Begegnung des Drittliga-​Neulings aus Gmünd gegen den Absteiger aus der 2. Bundesliga war am Ende eine klare Angelegenheit für die Gäste, die mit 25:21, 25:14 und 25:14 dominierten.

Samstag, 14. Oktober 2023

Thomas Ringhofer

28 Sekunden Lesedauer



Vor rund 200 Zuschauern in der Straßdorfer Römersporthalle konnte die Mannschaft von DJK-​Coach Christian Hohmann nur im ersten Abschnitt dagegenhalten. Ob eigener Aufschlag, Annahme, Abwehr und Angriff – es war danach unter dem Strich zu wenig, um dem TV Waldgirmes um die überragende Angreiferin Leonie Amman Paroli zu bieten. Trotzdem zeigten die Gmünderinnen in Ansätzen, warum sie zurecht in der 3. Liga spielen.

Den Spielbericht und was die beiden Trainer zu der Partie sagen, lesen Sie in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

