Wissen: Wie man Regenkleidung richtig pflegt

Foto: Jerzy /​pix​e​lio​.de

Hin und wieder müssen Regenjacken richtig gewaschen werden. Auch Bügeleisen können helfen, damit Kleidung vor Feuchtigkeit schützt.

Samstag, 14. Oktober 2023

Sarah Fleischer

40 Sekunden Lesedauer



Viele kennen die Situation: Man kauft sich eine – meist nicht ganz billige – Regenjacke, um auch bei schlechtem Wetter draußen unterwegs sein zu können. Doch obwohl man die Jacke nicht ständig trägt, fällt einem schon bald auf, dass sie nicht mehr ganz wasserdicht ist. Plötzlich perlen die Regentropfen nicht mehr ab, es bilden sich nasse Flecken auf der Jacke, und auch der Pullover oder das T-​Shirt darunter werden feucht. Dass das passiert, liegt unter anderem an einem weitverbreiteten Irrglauben. Viele Menschen denken, dass Regenkleidung nicht in die Waschmaschine gehört. Sie wischen nur den Schmutz hin und wieder von der Jacke oder der Hose ab oder hängen das Teil zum Lüften nach draußen.

