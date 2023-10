Fußball: Normannia erkämpft sich ein 1:1-Unentschieden in Mannheim

Archivfoto: Zimmermann

Das zweite Mal nacheinander trennt sich der 1. FC Normannia Gmünd in der Fußball-​Oberliga von seinem Gegner 1:1. Und zum zweiten Mal kann die Normannia stolz auf ihre Leistung sein, denn beim VfR ist auch schon Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach mit 0:3 unterlegen.

Sonntag, 15. Oktober 2023

Thomas Ringhofer

1 Minute 10 Sekunden Lesedauer



„Ich bin mit diesem 1:1 zufrieden, weil wir nicht gut in die Partie gekommen sind und zu Beginn Glück hatten. Diese Druckphase haben wir überstanden und das Spiel bis zur Halbzeit in die Mannheimer Hälfte verlagern können“, hat Gmünds Trainer Zlatko Blaskic resümiert.





Tatsächlich hätte es schon in der Anfangsminute ganz anders laufen können für die Normannen. Mannheims Albin Sahiti tauchte frei vor Normannias Schlussmann Yannick Ellermann auf, der im spitzen Winkel geschickt verkürzte. Nach der folgenden Ecke köpfte Nestor Herve Djengoue an den Pfosten (3. Minute). In der Folge drückten die Gastgeber weiter aufs Tempo, machten mächtig Druck, die Gmünder aber wehrten sich, wenngleich sie kaum aus der eigenen Hälfte kommen sollten. „Wir waren nicht gedankenschnell genug, produzierten demnach viel zu viele Fouls im Halbfeld, sodass fast im Minutentakt die Bälle in unseren Strafraum segelten“, kritisierte Blaskic seine Mannschaft in dieser Phase. Nach rund einer halben Stunde befreiten sich die Normannen schließlich immer mehr aus den Klauen des bis dato so druckvollen Gastgebers. Nach einer Ecke hatten dann auch die Gmünder eine Riesenchance. Henrick Selitaj brachte den Eckball direkt auf den Kopf von Alexander Aschauer, der aber freistehend am Tor vorbeizielte. Kurz vor der Pause probierte es Marvin Gnaase technisch stark aus rund 16 Metern, der Ball aber flog knapp am langen Eck vorbei (43.).





Wie das Spiel nach der Pause verlief, und wie die Tore fielen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom Montag.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



281 Aufrufe

280 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen