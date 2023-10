Literaturstipendiaten lesen in Schwäbisch Gmünd

Am Samstag haben die Literaturstipendiaten des Landes, Sophia Fritz, Stefan Hornbach und Claudia Schumacher, in der alten Pädagogischen Hochschule Auszüge aus ihren Werken vorgelesen. Zusammen begeben sich die drei auf eine Lesereise, um sich einem größeren Publikum vorzustellen.

Sonntag, 15. Oktober 2023

Franz Graser

Sophia Fritz wurde 1997 in Tübingen geboren. Nach dem Abitur arbeitete sie ein Jahr lang in einem Waisenhaus in Bolivien und engagierte sich im sozialen Bereich. Sie studiert an der Filmhochschule in München. Ihr Roman „Steine schmeißen“ ist im Kanon Verlag erschienen. In ihrem Werk erzählt sie über eine Generation, die trotz zahlreicher Freundschaften oft einsam ist.





Stefan Hornbach wurde 1986 in Speyer geboren. Er studierte Theaterwissenschaft, Psychologie und Neuere deutsche Literatur in München, Schauspiel an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-​Württemberg in Ludwigsburg und Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Der Autor lebt in Konstanz und Berlin. Sein Debütroman „Den Hund überleben“ ist im Hanser-​Verlag erschienen. Der Autor schildert mit feinem Humor und viel Empathie, wie der Protagonist eine schwere Krebserkrankung durchzieht.







Claudia Schumacher kam im Jahr 1986 in Tübingen zur Welt und verbrachte ihre Kindheit in Nürtingen. Nach ihrem Studium der Literaturwissenschaft, Amerikanistik und Kunstgeschichte in Berlin, fand sie berufliche Betätigung in Zürich, wo sie als Journalistin, Kolumnistin und Redakteurin tätig war, unter anderem für die „NZZ am Sonntag“. Ihr Erstlingsroman mit dem Titel „Liebe ist gewaltig“ , erschienen bei dtv, erzählt von einer jungen Frau, die mit aller Macht versucht, die Deutungshoheit über ihr Leben zu erlangen.











