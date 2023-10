Früh übt sich: Schreibwerkstatt für Kinder in der Stadtbibliothek Gmünd

Foto: ib

Ein Buch basteln und eigenen Texte verewigen: Am Samstag fand im Rahmen der 40. Literaturtage in Schwäbisch Gmünd, unter dem diesjährigen Motto „Stadt. Land. Wort.“ eine Schreibwerkstatt für Kinder von neun bis elf Jahren statt.

Montag, 16. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Doch zuerst ging es an das Herstellen und kreative Gestalten eines eigenen Schreibbüchleins.







Wie das vonstattenging und mit was die Büchlein im Schreibworkshop befüllt wurden, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Acht Mädchen und zwei Jungs beteiligten sich freudig und lebhaft an dem zweistündigen Kurs, der in der Schwäbisch Gmünder Stadtbibliothek stattfand. Die beiden Leiterinnen des Kurses, Konstanze Naujochs und Ulrike Schleicher gestalteten die beiden lehrreichen Stunden kreativ und abwechslungsreich. Auf die Frage, wer denn schon alles Geschichten schreibe, meldeten sich alle Kinder stolz.

