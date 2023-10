Hintere Schmiedgasse in Gmünd: Wie aus Ruinen echte Schmuckstücke wurden

Historisches Bild: Archiv Margarete Borchard /​Aktuelle Aufnahme: gbr

Die RZ-​Serie „Gmünd damals und heute“ verweilt im Teil 15 in der Hinteren Schmiedgasse. Dort verhinderte 1976 der Gmünder Zahnarzt Dr. Fritz Eberhard , dass zwei historische Gebäude abgerissen wurden. Er kaufte die maroden Häuser und machte sie durch denkmalgerechte Sanierung zum Blickfang.

Montag, 16. Oktober 2023

Gerold Bauer

27 Sekunden Lesedauer



Die 60er– und 70er-​Jahre waren eine Zeit, in der viele Menschen – darunter auch Entscheidungsträger in kommunalen Gremien – landauf landab dem Erhalt alter Gebäude oft nicht mehr viel abgewinnen konnten. „Modern“ sollte das Erscheinungsbild von Städten und Gemeinden daher kommen.





Lesen Sie am 16. Oktober in der Rems-​Zeitung, warum es sich immer wieder lohnen kann, in Sachen Stadtentwicklung etwas zu tun, was nicht dem Zeitgeist entspricht!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



475 Aufrufe

111 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen