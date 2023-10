Telekom: Zwei neue Mobilfunkmasten im Ostalbkreis

Archiv-​Foto: astavi

Die Deutsche Telekom rüstet im Ostalbkreis auf: Schwäbisch Gmünd und Böbingen haben einen neuen Standort beziehungsweise eine Aufrüstung auf 5G erhalten.

Montag, 16. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Wo genau die Standorte liegen und warum die Inbetriebnahme von Funkmasten länger dauert, als man denkt, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Wer ein Smartphone besitzt, wird es kennen: Man möchte kurz im Internet die alternative Bahnverbindung raussuchen, bekommt aber statt 5G nur 2G-​Netz und die Seite lädt und lädt einfach nicht. Man möchte einen Anruf tätigen, merkt aber schon an dem einen Balken Empfang, dass das wohl nichts werden wird.Man arbeite stetig daran, die Mobilfunkabdeckung zu verbessern, verspricht die Deutsche Telekom. Gerade der Bedarf an Bandbreite vergrößere sich stetig, so Unternehmenssprecher Hubertus Kischkewitz. Deshalb habe man in den vergangenen zwei Monaten im Ostalbkreis einen zusätzlichen Standort geschaffen und einen zu 5G aufgerüstet. Als Standort bezeichnet die Telekom Antennenträger – das können Masten oder auch Dächer sein.

