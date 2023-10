Bekommt der Hornberg wieder ein Kiosk?

Foto: hs

Die Stadtverwaltung will einen Förderantrag für den Neubau eines Kiosks mit Aussichtsterrasse stellen. Auch eine WC-​Anlage soll es auf dem traditionsreichen Ausflugsberg künftig geben – die fehlte nämlich bislang.

Dienstag, 17. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Das Problem wurde schon häufig in den Ortschaftsräten und auch Bürgerversammlungen in Degenfeld und Weiler angesprochen. Der frühere Bürgermeister und heutige Landrat Dr. Joachim Bläse und auch Oberbürgermeister Richard Arnold hatten das „dringende Bedürfnis“ daraufhin zur Chefsache erklärt. Jetzt tut sich was.





In der Rems-​Zeitung am Mittwoch finden Sie einen Bericht darüber, wie die Stadt das Problem angehen will, sowie Interessantes zur Geschichte des Flugplatzes.



Hunderte, an sonnigen Wochenenden gar tausende Wanderer, Biker und andere Ausflügler bevölkern den Hornberg. Im Winter kommen im dortigen Loipenzentrum auch die Wintersportler hinzu. Sie alle genießen die Natur des weitläufigen Naturschutzgebietes, auch die tolle Aussicht weit ins Land hinein. Sie beobachten auch gerne den Flugbetrieb auf einem der traditionsreichsten Segelflugplätze Deutschlands. Und irgendwann stehen fast alle Hornberg-​Besucher immer wieder enttäuscht vor geschlossenen Türen und Rollläden der dort schon Jahren geschlossenen Gastronomie. Noch schlimmer: Es gibt weit und breit kein öffentliches WC, so dass sich die Menschen zwangsläufig „in die Büsche schlagen“ müssen.

