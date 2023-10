Doch noch kein „Ja“ zum Hallenbad-​Neubau in Schwäbisch Gmünd?

Visualisierung: Büro Sonnentag

Es zeichnet sich die Möglichkeit ab, dass die Fraktionen des Gmünder Gemeinderats auch beim neuen Termin kein grünes Licht für die Idee der Stadtverwaltung geben werden, einen Hallenbad-​Neubau zu planen. Ein Kombi-​Bad im Schießtal fänden eigentlich zwar viele gut. Das Problem besteht aber darin, dass noch Antworten vermisst werden.

Dienstag, 17. Oktober 2023

Gerold Bauer

Ob dieser Beschluss bis Ende Oktober aber tatsächlich gefasst wird, darf aktuell zumindest angezweifelt werden. Bei zahlreichen Mitgliedern des Gemeinderats sind nämlich laut eigenem Bekunden noch zentrale Fragen unbeantwortet. Solange diese eingeforderten Informationen nicht auf dem Tisch liegen, dominiert die Tendenz , die Entscheidung ein weiteres Mal (so wie bereits im September) zu vertagen.







Lesen Sie am 17. Oktober in der Rems-​Zeitung, mit welchen Argumenten mehrere Fraktionssprecher begründen, warum sie lieber noch einmal vertagen als eine Entscheidung übers Knie brechen wollen!



Das Thema „Hallenbad“ steht diese Woche erneut auf der kommunalpolitischen Agenda in Gmünd. Der Antrag, über den am 18. Oktober erneut im Ausschuss diskutiert wird (und der laut Zeitplan der Stadtverwaltung dann vom Gemeinderat am 25. Oktober beschlossen werden soll) besteht aus drei Elementen: Zum einen solle die Generalsanierung des Gmünder Hallenbades in der Goethestraße künftig kein Thema mehr sein. Stattdessen soll ein Ersatzneubau auf dem Areal des Bud-​Spencer-​Bads im Schießtal geplant werden, der über ein 25 Meter langes Schwimmbecken plus ein oder zwei Lehrschwimmbecken sowie einen Gastro– und Saunabereich verfügt.

