Hessisch-​schwäbische Gemütlichkeit für den Zeiselberg

Das neue Wirtshaus auf dem Zeiselberg ist noch eher zu ahnen, als zu sehen. Doch die Lammbrauerei arbeitet bereits an der Zukunft. So hat sie jetzt mit Markus Lotz einen erfahrenen Betreiber präsentiert. Der gebürtige Hesse soll für schwäbische Gemütlichkeit sorgen.

Dienstag, 17. Oktober 2023

Jürgen Widmer

So oder so ähnlich könnte es sein, wenn Lotz und sein Team im kommenden Jahr den Biergarten am Zeiselberg und das dortige Gasthaus eröffnen. Schwäbische Küche, Vesper mit Klassikern wie Wurstsalat, eventuell „leicht bierlastig“, wie Lotz erklärt. Heißt, dass es es zum Desssert ein Bieramisu geben könnte, Bierpanade fürs Schnitzel. Doch da will Lotz dem künftigen Küchenchef nicht vorgreifen.





Welche Ideen Lotz noch hat, und wann das Gasthaus eröffnen könnte, lesen sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Noch ist das alles nur in den Köpfen der Verantwortlichen vorhanden. Der Schaum auf dem frisch gezapften Bier, der Duft nach Rostbraten oder Schnitzel, das Goldgelb der Spätzle und die heimelige Geräuschkulisse, die es nur im Biergarten oder im Gasthaus gibt.

