TV Wetzgau: Bereit für den Medaillenkampf

Die Bundesliga-​Kunstturner des TV Wetzgau mischen in der Spitzengruppe kräftig mit und wollen auch ohne den verletzt ausfallenden Andreas Toba weiterhin in Richtung Medaillen schielen. Beim TSV Pfuhl beginnt am Samstag für den TVW die zweite Saisonhälfte.

Dienstag, 17. Oktober 2023

Die TVW-​Turner um Trainer Paul Schneider müssen am Samstag (18 Uhr) die Reise zum TSV Pfuhl antreten. Fehlen wird dabei an den Geräten Andreas Toba: Er hat sich bei der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft ein Kniekreuzband gedehnt und fällt für die restlichen Wettkämpfe aus. Taktische Umstellungen sollen dennoch dafür sorgen, dass die Mannschaft nicht an Schlagkraft verliert.





Was TVW-​Trainer Paul Schneider vor dem Auftakt in die zweite Saisonhälfte sagt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 18. Oktober.



