Zukunftsbäume für Schwäbisch Gmünd

Auch die Grünen in Schwäbisch Gmünd beteiligen sich an der Aktion und schmücken einen Baum Foto: fleisa

In anderen Städten gibt es ihn schon, nun soll so ein „Zukunftswald“ auch in Gmünd entstehen – das ist der Wunsch der „Omas und Opas for Future“.

Dienstag, 17. Oktober 2023

Sarah Fleischer

29 Sekunden Lesedauer



Die teilnehmenden Gruppen sollten kleine „Bäume“ aus Holzresten oder Ästen, etc. bauen und mit Bändern aus bunten Stoffresten behängen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Auf den Bändern stehen die Versprechen der Menschen an die Erde. „Die Anzahl der Bäume soll so groß werden, dass in einer gemeinsamen Veranstaltung mit allen Beteiligten am 27. April 2024 zum Tag der Erde ein Wald in der Innenstadt entsteht“, wünschen sich die Initiatoren.





Wer alles teilnehmen kann und wo es mehr Infos gibt, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



