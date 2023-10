Architekt Preiß fehlt beim TSB-​Prozess

Im seit 2022 andauernden Zivilprozess zwischen der Schwäbisch Gmünder Anwaltskanzlei Jursch, Deininger & Partner GbR und dem Turn– und Sportbund (TSB) Schwäbisch Gmünd wurde am Dienstag Roland Erhardt als Zeuge vernommen.

Mittwoch, 18. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Rechtsanwalt Thorsten Zebisch, der den TSB vertritt und zusammen mit dem stellvertretenden TSB-​Vorstand Ernst Heidler gekommen war, hatte damit gerechnet, dass der Gmünder Architekt Christof Preiß als Zeuge kommt. Doch der habe mitgeteilt, dass er dauerhaft nicht vernommen werden könne, so die Richterin.







Warum dem Anwalt der Gegenseite das seltsam vorkommt und was der Zeuge zu erzählen hatte, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Vor dem Landgericht Ellwangen hat die Vorsitzende Richterin am Landgericht Dr. Julia Anabel Belitz am Dienstag im Sitzungssaal II gut eineinhalb Stunden lang Roland Erhardt als Zeugen vernommen. In diesem Prozess fordert Rechtsanwalt Werner Deininger vom TSB rund 400 000 Euro Anwaltshonorar für Vertragsverhandlungen rund um den Verkauf des Sportgeländes in der Buchstraße.

