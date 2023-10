Bargau/​Bettringen verliert Derby gegen TSB Gmünd II

Foto: Astavi

Seit langem ist es mal wieder zu einem Handballderby zwischen der HSG Bargau/​Bettringen und dem TSB Gmünd II gekommen. Der Landesliga-​Aufsteiger aus Schwäbisch Gmünd siegte in der Bettringer Uhlandhalle am Ende klar mit 28:21 (14:7).

Mittwoch, 18. Oktober 2023

Alex Vogt

33 Sekunden Lesedauer



Die HSG musste wiederum auf Raphael Mayer, Florian Kraft, Timo Derst, Tom Plaschke und Tobias Porada verzichten. Dennoch wollte man die ersten Punkte in der neuen Saison einfahren und ging entsprechend motiviert in das Spiel.





Gleich vier Spieler aus der Gmünder Oberligamannschaft standen im Kader des TSB II. Letztlich machte der neunfache Gmünder Torschütze Tom Abt (am Ball), den die HSG-​Abwehr im ganzen Spiel nicht in den Griff bekam, den entscheidenden Unterschied aus beim deutlichen 28:21-Derbysieg in Bettringen.

