Der Förderverein feiert doppelt

Beim Förderverein der Städtischen Musikschule steht ein Doppeljubiläum an – und das will gebührend gefeiert werden. Für den 21. Oktober ist ein Konzertabend angekündigt, der keine Wünsche offen lassen soll.

Mittwoch, 18. Oktober 2023

Jürgen Widmer

„Spielfreude, Talent, Motivation, Lust am Improvisieren bringen die Künstler des Abends mit und gleich zu Beginn starten wir auf höchstem Niveau mit einem international bekanntem Künstler am Steinway Flügel“ so kündigt Robert Abzieher für den Verein der Freunde und Förderer der städtischen Musikschule das Programm für das Fest des Vereins, die „Jubiläums-​Beflügelte Nacht 2023“, an.





Welches programm der Förderverein bietet, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



