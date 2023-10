Gegendemonstration zu AfD-​Veranstaltung in Schwäbisch Gmünd

Die AfD erzielt in Umfragen und Wahlen immer wieder Erfolge. Am Dienstagabend fand eine Veranstaltung der Partei in Schwäbisch Gmünd statt. Doch das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus wollte das nicht einfach hinnehmen – und rief zur Gegendemo auf.

Mittwoch, 18. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Rund 250 Menschen, so schätzt Christian Zeeb, Regionsekretär des DGB, hatten sich am Dienstagabend gegen 18 Uhr zu „einer friedvollen, aber lauten“ Kundgebung vor dem Congress-​Centrum versammelt. Mit dabei: die Omas und Opas for Future, die Frauen-​Initiative sowie die Aids-​Hilfe.

Die Rednerinnen und Redner fanden dabei eindringliche Worte.







Welche Gemeinderatsfraktionen sich an der Demo beteiligten und was sie in ihrem Statement schreiben, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Die Kommunalwahlen stehen an und jede Partei versucht wieder, die Wählerinnen und Wähler für sich zu gewinnen. Auch die AfD. Am Dienstagabend fand ihre Veranstaltung „Festung Europa“ im Congress-​Centrum Stadtgarten statt. Dagegen wolle man ein klares Zeichen setzen, so die Initiatoren der Gegendemonstration, das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus: „In einer Zeit, in der die AfD in aktuellen Umfragen zweitstärkste Kraft ist, bundesweit Brandmauern bröckeln, jeder zwölfte in Deutschland rechtsextremen Aussagen zustimmt und Neonazis bereits wieder in Amt und Würden sind, gilt es umso mehr, sich den Demagogen der AfD entschieden in den Weg zu stellen und klare Kante zu zeigen.“

