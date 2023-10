Gerhard Ulbrich: Abschied von der Rems-​Zeitung nach 39 Jahren

Foto: tv

In 39 Berufsjahren verlieh Gerhard Ulbrich ungezählten Zeitungsseiten den letzten Schliff vor dem Druck. Wenn es in der Redaktion stressig wurde, brachte der 64-​Jährige Ruhe hinein. Am Mittwoch verabschiedete die Rems-​Zeitung den Producer in den wohlverdienten Ruhestand.

Mittwoch, 18. Oktober 2023

Sarah Fleischer

38 Sekunden Lesedauer



Mit Gerhard Ulbrich ist am Mittwoch einer in den Ruhestand verabschiedet worden, der den Worten von Redaktionsleiter Thorsten Vaas zufolge großen Anteil daran hatte, „dass jeden Tag eine Zeitung rausgekommen ist“. Und das 39 Jahre lang. Im Oktober 1984 trat Ulbrich seine Stelle in der Offset-​Montage bei der Rems-​Zeitung an. Der heute 64-​Jährige, der den Beruf des Schriftsetzers seinerzeit noch klassisch mit Bleibuchstaben gelernt hatte, blickte in der Runde mit Verlegerin Kerstin Sigg, Thorsten Vaas und der Vorsitzenden des Betriebsrats, Samantha Senninger, auf seine ersten Arbeitsjahre zurück.





Was Ulbrich in all diesen Jahren so erlebte, wie sich die Arbeit veränderte und was er für den Ruhestand plant, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



159 Aufrufe

154 Wörter

15 Minuten Online



Beitrag teilen