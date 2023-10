Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Foto: fg

Im aktuellen Gmünder Wochenblatt besuchen wir das Wental. Eine Wanderung ist dort auch eine Reise in die Urzeit, denn die Landschaft wurde zum Teil vor 150 Millionen Jahren in der Jurazeit gebildet. Darüber hinaus finden Sie einen Vorbericht zum Sparkassen-​Albmarathon und auf die Herbstschau beim Autohaus Baur in Mutlangen, wo am Wochenende ein zünftiger Besen zum Genießen einlädt.

Mittwoch, 18. Oktober 2023

Franz Graser

48 Sekunden Lesedauer



