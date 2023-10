Kreistag: Wo kommt der neue Klinik-​Standort hin?

Archiv-​Foto: gbr

In der jüngsten Sitzung bekräftigte Landrat Joachim Bläse de Beschluss zur künftigen Klinik-​Situation. Wo genau das Zentralklinikum allerdings hinkommt, ist noch unklar – und sorgte für heftige Diskussionen.

Mittwoch, 18. Oktober 2023

Sarah Fleischer

44 Sekunden Lesedauer



CDU-​Fraktionsvorsitzender Gunter Bühler hat offensichtlich die Faxen dicke gehabt. „Wir fahren den Karren an die Wand! Vielleicht haben wir es schon getan und es nur nicht gemerkt“, mahnte er seine Kolleginnen und Kollegen in der jüngsten Kreistagssitzung, mit der „Erbsenzählerei“, wie er es nannte, aufzuhören. Gemeint war ein Beschlussvorschlag der Verwaltung, wonach das Gremium seinen Beschluss zum Auswahl des Standorts für den geplanten Regionalversorger bekräftigen sollte. Zwar beschwichtigte Landrat Joachim Bläse mit der Bemerkung „Das ist heute nichts Spektakuläres“, aber dennoch wurde in einer lebhaften Debatte fast schon um einzelne Worte gefeilscht.

Daran, dass es künftig einen Regionalversorger, zwei Grundversorger in Mutlangen und Ellwangen und ein hausärztliches Facharztzentrum in Bopfingen geben soll, sei nicht zu rütteln, so Bläse. Wo genau der Regionalversorger aber gebaut wird, ist noch unklatr.





Welche Gemeinden Grundstücke angeboten haben und was der Kreistag letztlich beschloss, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



498 Aufrufe

176 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen