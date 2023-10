Waldkindergarten am Hoffnungshaus erhält Architekturpreis

Foto: privat

Zum wiederholten Mal hat der Waldkindergarten am Hoffnungshaus einen Preis bekommen, dieses Mal für Architektur: Den internationalen Architekturpreis „Iconic Award 2023“.

Mittwoch, 18. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Was die Bewohnerinnen und Bewohner der Hoffnungshäuser zum Kindergarten beitrugen und welche Elemente die Jury überzeugten, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Ausgezeichnet wurden die durchdachte Architektur des Kindergartens, die stimmige Innenausstattung und die Einbettung in die Natur. Beim German Design Council waren Objekte aus 32 Nationen eingereicht worden. „Der Waldkindergarten war das kleinste ausgezeichnete Bauwerk“, berichtet Martin Oettle, Geschäftsführer des Gmünder Architekturbüros Klaiber + Oettle. In Zusammenarbeit mit Martin Schechinger, Produktdesigner und Standortleiter des Hoffnungshauses Gmünd, hat er den Waldkindergarten geplant. Das Vorgängermodell hatte Klaiber + Oettle bereits am Schönblick errichtet und für den zweiten Standort am Hoffnungshaus optimiert. Auftraggeber war die Hoffnungsträger Stiftung.

