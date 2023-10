AfD-​Gegendemo: Gründe der Fraktionen für’s Fernbleiben

Einige Gemeinderatsfraktionen haben sich an der Gegendemonstration zur AfD-​Veranstaltung am Dienstagabend nicht beteiligt. Mit Sympathie für die AfD habe das aber nichts zu tun, betonen sie.

Donnerstag, 19. Oktober 2023

„Ungeheuerlich“ findet Stadtrat Ludwig Majohr (FDP/​Freie Wähler) diesen Vorwurf. In seiner Fraktion sei es schlicht terminlich nicht möglich gewesen, an der Demo teilzunehmen. Schließlich tagte zur gleichen Zeit der Inklusionsbeirat. Auch bei der Bürgerliste und der CDU positioniert man sich klar gegen die AfD — nennt aber auch Gründe, warum man sich in der Fraktion gegen die Teilnahme entschieden hat.





Was das für Gründe sind und was Oberbrürgermeister Richard Arnold zu der Sache zu sagen hat, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



n der Gegendemonstration zur AfD Veranstaltung am Dienstagabend hatten sich auch die Gemeinderatsfraktionen der Grünen, SPD und s.ö.l. beteiligt. In ihrem gemeinsamen Statement äußerten sie Kritik an den Gemeinderatsfraktionen, die sich nicht an der Demonstration beteiligten. „Wer schweigt, wenn eine Nazipartei zunehmend an Einfluss gewinnt, macht sich mitschuldig“, heißt es in dem gemeinsamen Statement der drei Fraktionen.

