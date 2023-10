Amtsgericht Schwäbisch Gmünd: Illegales Autorennen

Am Mittwoch musste sich ein 72-​Jähriger vor dem Amtsgericht Schwäbisch Gmünd wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Sein Verteidiger bestritt jede Schuldigkeit. Die wichtigste Frage bleibt im Verfahren strittig: Wer saß wirklich am Steuer?

Die Staatsanwaltschaft brachte nach Wild West klingende Vorgänge zur Anklage. Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung, verbotenes Fahrzeugrennen. Das Auto des Angeklagten habe sich am 31. Oktober 2022 gegen Abend eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. 120 km/​h in geschlossenen Ortschaften, 180 km/​h im Überholverbot und Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmenden, einschließlich Kindern legte man dem Angeklagten zur Last. Doch der blieb dabei, er habe nicht am Steuer gesessen.





Wie er diese Aussage begründete und welches Urteil das Gericht letztendlich fällte, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



„Kann ein solcher Mann so eine Tat begehen?“ Verteidiger Alfred Baumhauer baute sein Plädoyer am Ende der Verhandlung auf diese etwas rührselige Frage auf und erhob schwere Vorwürfe gegen die beteiligten Polizeibeamten. Er beantrage einen Freispruch für seinen 72jährigen Mandanten.

