Frankreich-​Austausch des Gymnasiums Friedrich II

Foto: gfl

Anfang Oktober fuhren 17 Achtklässlerinnen und Achtklässler vom GFII in die Bretagne nach Rennes für einen einwöchigen Austausch.

Donnerstag, 19. Oktober 2023

Sarah Fleischer

22 Sekunden Lesedauer



Als man den etwas nervenaufreibenden Metro-​Transfer quer durch Paris zur großen Erleichterung der Begleitlehrkräfte reibungslos hinter sich gebracht hatte, folgte schon das erste Highlight: der Genuss eines überwältigenden Rundblicks über Paris bei traumhaftem Wetter von der Tour Montparnasse aus. Die Sonne beschien täglich das weitere Programm in Rennes.





Was die Schülerinnen und Schüler alles erlebten und wann die Franzosen ihren Gegenbesuch antreten, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



166 Aufrufe

88 Wörter

38 Minuten Online



Beitrag teilen