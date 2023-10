Infrastruktur auf dem Hornberg ausbauen: Es soll wieder eine Gastronomie geben

Archiv-​Foto: Heino Schütte

Die Erinnerungen an das einst so beliebte und renommierte „Höhenrestaurant“ am Flugplatz auf dem Hornberg sind bei vielen Menschen im Gmünder Raum noch sehr präsent. Eine Wiedereröffnung des Lokals steht zwar nicht auf der Agenda, aber ein neuer Kiosk und ein öffentliches WC sollen die touristische Infrastruktur in diesem Bereich verbessen.

Neben dem Kiosk und dem WC ist noch eine Aussichtsplattform in Planung, um die touristische Infrastruktur am beliebten Ausflugsziel auszubauen. Beschlossene Sache ist es die Realisierung freilich noch nicht, denn im Gemeinderatsausschuss ging es bei dem am Mittwoch einstimmig gefassten Beschluss zunächst lediglich darum, dass die Stadt Gmünd einen Zuschuss aus der Tourismus-​Förderkulisse des Landes beantragt. Ob beziehungsweise wann gebaut wird, ist letztlich ein Thema bei den Beratungen für den Doppelhaushalt 2024/​2025.





