So Ebbes: Alkohol(frei)

„Zeitungsbier!“ jubiliert der Kollege laut. Und tatsächlich – in der Ausgabe für den kommenden Tag ist man selbst auf einem der Fotos zu sehen. Und hat nun einige Fragen.

Donnerstag, 19. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Verdammt, denkt die Kolumnistin, damit hätte man eigentlich rechnen können. Schließlich hat sich diese Tradition, ein alkoholhaltiges Getränk auf Hopfenbasis zu spendieren, wenn das eigene Konterfei in der Zeitung erscheint, längst außerhalb von Fußballvereinen etabliert. Aus diesen Kreisen stammt der Brauch laut besagtem Kollegen – angeblich.Der lässt sich auch nicht von traurigen Dackelblicken, betteln oder dem Argument, dass man von allen Personen auf dem Bild als Volontärin das geringste Monatgehalt bezieht, umstimmen. Nicht einmal einen „Zeitungskaffee“ oder einen „Zeitungstee“ will er als Alternative akzeptieren. Nein nein, es muss schon das Original sein. Dabei hatte doch die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen jüngst erst neue Empfehlungen zum Umgang mit Alkohol herausgegeben. Demnach ist nun jeder Konsum von Alkohol mit Risiko behaftet. Da aber auch die alten, vermeintlich „sicheren“ Grenzwerte wohl von vielen gar nicht eingehalten wurden, dürfte das wenig ändern. Seien wir also nicht so und gönnen ihm das Zeitungsbier. Das stellt die Bier-​Laiin vor ganz neue Herausforderungen: Welches Bier? Deutsch, tschechisch, britisches Ale oder was Ausgefalleneres? Wie viel davon? In der Dose oder in der Flasche, falls letzteres – 0,33 oder 0,5 Liter? Oder muss es stilecht in einem Maß-​Krug serviert werden, also gleich der ganze Liter? Dafür ist man dann doch zu sehr um die Gesundheit des Kollegen besorgt. Vielleicht kauft man einfach alkoholfreies Zeitungsbier – ob der das merkt?

