Wärmenetze sind in fast ganz Gmünd möglich

Foto: hs

Die Bagger werden noch nicht gleich losrollen. Doch die Wärmeplanung für Gmünd läuft. Rüdiger Kleemann vom beauftragten Büro RBS Wave hat den Stand jetzt im Klima– und Umweltausschuss vorgestellt. Jetzt geht der Entwurf in die Ortschaftsräte.

Donnerstag, 19. Oktober 2023

Jürgen Widmer

54 Sekunden Lesedauer







Welche Teile von Schwäbsich Gmünd nicht an ein Wärmenetz angeschlossen werden können und wann die Entscheidung fällt, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



„Am 20. Dezember muss der Gemeinderat die kommunale Wärmeplanung beschließen. Wenn wir das nicht schaffen,. dann muss ich Sie zwischen Weihnachten und Neujahr einbestellen.“ Mit dieser nicht ganz ernst gemeinten Warnung an die Ausschussmitglieder beendete Oberbürgermeister Richard Arnold den „Auftakt zu diesem Thema“.Aber der Scherz zeigt: Die Zeit drängt, aber: „Sie sind sehr weit in Gmünd“, beruhigte Kleemann die Räte, die er ansonsten mit einer ganzen Reihe von Zahlen konfrontierte. Denn zur Ermittlung der notwendigen Grundlagen und der Frage, wo überhaupt Wärmenetze in Zukunft dafür sorgen können, dass die notwendige Wärme in den Haushalten und Betrieben vorhanden ist, haben die Planer Schwäbisch Gmünd in 52 Teilgebiete aufgeteilt. Für jedes wurde eine Vielzahl von Faktoren erhoben.: Zum einen der Ist-​Zustand, welche Heizungsarten jetzt vorherrschen, aber auch ob regenerative Energien zukünftig an dieser stelle möglich sind, ob industrielle Abwärme genutzt werden kann und wie sich der Wärmebedarf entwickelt, um nur ein paar Aspekte aufzuzählen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



193 Aufrufe

216 Wörter

46 Minuten Online



Beitrag teilen