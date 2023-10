25 Jahre Museumsscheune in Bartholomä

Foto: er

Die Amalienhof-​Rentner konnten bei bestem Jubiläumswetter ein Fest der besonderen Art feiern. Das strahlende Wetter lockte viele kleine und große, heimische und angereiste Gäste in den Kulturhof auf dem Amalienhof.

Montag, 02. Oktober 2023

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



Natürlich stand immer das traditionelle und frühere Handwerk sowie Landwirtschaft im Mittelpunkt.







Was es bei dem Fest alles zu sehen gab und was es mit dem Amalienhof auf sich hat, steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Der Museumstag wurde zum Fest für Familien und Traktorfreunde. So konnten die Besucherinnen und Besucher mal wieder eintauchen in frühere Zeiten und auch bewundern, was sich seit dem letzten Museumstag in der Museumscheune alles verändert hat: eine Puppen– und Spielzeugausstellung sowie die Sonderausstellung nach dem Motto „Leben und Wohnen“ in den 50ern.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



326 Aufrufe

123 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen