Der Gmünder Polizei-​Chef Markus Deuter gibt den Schlüssel zum Revier wieder ab

Foto: gbr

Nach nicht gut zwei Jahren gibt der Gmünder Polizei-​Chef Markus Deuter den Schlüssel zum Revier wieder zurück und übernimmt eine neue leitende Aufgabe im Raum Heidenheim. Jürgen Ilg übernimmt kommissarisch die Leitung des Polizeireviers in Schwäbisch Gmünd.

Montag, 02. Oktober 2023

Gerold Bauer

54 Sekunden Lesedauer



Markus Deuter wurde als Leiter des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd im Rahmen einer kleinen Feierstunde verabschiedet. Polizeipräsident Reiner Möller dankte dem Kriminaldirektor für dessen Einsatz und sein konstruktives Wirken in den letzten zweieinhalb Jahren und wünschte ihm viel Fortune für seine weitere berufliche Zukunft.

Der 51-​Jährige war im Frühjahr 2021 von Heidenheim in die Stauferstadt gewechselt, wobei es ihn nun wieder in seinen heimatlichen Landkreis zurückzieht. Zum 1. Oktober wird Markus Deuter dort die Leitung der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ulm in Heidenheim-​Oggenhausen übernehmen.

Bis zur Neubesetzung der Stelle des Revierleiters wird Erster Polizeihauptkommissar Jürgen Ilg die Leitung des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd kommissarisch übernehmen. Der 56-​Jährige ist in Gmünd kein Unbekannter. Seit fast 15 Jahren ist er in verschiedenen Funktionen Teil der Gmünder Polizeifamilie und dadurch mit den Begebenheiten und Partnern eng vertraut.

In seiner Funktion als Leiter der Führungsgruppe vertritt der in Hüttlingen lebende Familienvater bereits seit knapp zwei Jahren den nun nach Heidenheim wechselnden Deuter. Der Polizeipräsident dankte Jürgen Ilg für seine Bereitschaft, den neuen Verantwortungsbereich vorübergehend zu übernehmen und zeigte sich zuversichtlich, dass die nun vakante Stelle zeitnah neu besetzt werden kann.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



639 Aufrufe

218 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen