„Mörderische Schwestern“ bei den Literaturtagen Schwäbisch Gmünd

Sechsmal sanfter Schauer, sich öffnende Abgründe, dem Grauen auf der Spur. Die mörderischen Schwestern waren am Samstag zu Gast bei den Landesliteraturtagen im Prediger.

Montag, 02. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Was die mörderischen Schwestern ihrem Gmünder Publikum boten, lesen Sie in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Etwa 750 von ihnen gibt es in Deutschland, kriminelle Frauen, die im heimeligen Hinterstübchen ihren Mordphantasien nachgehen, Gift mischen oder das Messer wetzen. 63 von ihnen leben allein in Baden-​Württemberg und sechs von ihnen waren am Samstag zu Gast im großen Predigersaal: die mörderischen Schwestern. Stilvoll in rot (wie das Blut) und schwarz (wie die Seele) gekleidet treten sie meist im halben Dutzend auf, lesen 10 Minuten aus ihren Kriminalromanen und wenn der Schuss ertönt ist gnadenlos Schluss. Der Rest der Geschichte bleibt im Dunkeln beziehungsweise auf den weißen Seiten ihrer Bücher zum Nachlesen.

