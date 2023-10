Die Armada der Blumenkübel

Jedes Jahr schmücken unzählige Pflanzkübel die Gmünder Innenstadt, bestückt mit teils exotisch anmutenden Gewächsen. Nun wird es Winter — und damit zu kalt für die Pflanzen. Wo überwintert all das Grünzeug also? Und wie viele dieser Blumenkübel gibt es eigentlich?

Freitag, 20. Oktober 2023

Anfang Oktober waren sie verschwunden, einer nach dem anderen: Die großen und kleinen Blumentöpfe mit Bäumchen und Sträuchern sowie Staudenpflanzen. Den Sommer über hatten sie für bunte Farbtupfer in der Gmünder Innenstadt gesorgt, doch jetzt, wo die Tage kälter werden und der erste Nachtfrost droht, können sie nicht draußen stehen bleiben — schließlich handelt es sich bei den Bäumchen um Exemplare aus dem südlichen Europa: Zitronen, Oliven, Bananenstauden und Strelitzien. Dazu kommen kleine Stauden, die die winterliche Kälte ebenfalls nicht gut vertragen.





Wo die Pflanzen überwintern und was die Pflege so aufwändig macht, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



