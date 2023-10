Doku „Philipp Mickenbecker – Real Life“ im Schönblick

Der Schönblick zeigt den Film „Philipp Mickenbecker – Real Life“ am 29. Oktober im eigenen Forum. Die Geschichte der Mickenbecker-​Zwillinge zeigt die Höhen und Tiefen des gemeinsamen Weges – bis zum Ende.

Doch 2021 erlag der jüngere der Brüder, Philipp, einem schweren Krebsleiden. Er wurde nur 23 Jahre alt. Gemeinsam mit einer Produktionsfirma sowie Regisseur Lukas Augustin drehten die „Real Life Guys“ eine Dokumentation unter dem Titel „Philipp Mickenbecker – Real Life“, der vor wenigen Tagen in Berlin Premiere feierte und jetzt in ausgewählten Kinos läuft. Der Schönblick zeigt die Dokumentation am 29. Oktober im eigenen Forum.





Wo es Tickets gibt, wofür die „Real Life Guys“ stehen und was sie dazu bewegte, die Doku zu drehen, steht am Samstag ausführlich in der Rems-​Zeitung.



Im Sommer waren die „Real Life Guys“ auf dem Schwäbisch Gmünder Schönblick zu Gast – Wow-​Momente und pralle Action prägen das Leben der Gruppe, die im Jahr 2016 von den Zwillingsbrüdern Mickenbecker gegründet wurde und zu denen zu Beginn auch die eigene Schwester Elli gehörte. Elli verstarb 2018 bei einem Flugzeugabsturz. Die Jungs machten weiter. 1,5 Millionen Menschen folgen ihnen auf ihren Social-​Media-​Kanälen, Millionen klicken ihre Videos auf YouTube.

